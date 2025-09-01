حالة الانتحار الـ18 : العثور على جندي من جولاني بعد أن فارق الحياة بقاعدته شمال إسرائيل

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد انتهاء التحقيق، ستُحال النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري للمراجعة".

مقاتلون من الجيش الإسرائيلي في غزة IDF Spokesperson

أعلن المتحدث باسم الإسرائيلي مساء اليوم (الاثنين) العثور على جندي من لواء غولاني ميتًا صباح اليوم شمال إسرائيل.. الجندي خدم في الكتيبة 12 من لواء جولاني لمدة عام ونصف، من بينها أيضًا في غزة.

 وفي أعقاب الحادث، فتحت شرطة التحقيقات العسكرية تحقيقًا، وأُبلغت عائلة الجندي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد انتهاء التحقيق، ستُحال النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري للمراجعة".

هذه هي حالة الانتحار الثامنة عشرة هذا العام في الجيش الإسرائيلي. في بداية الشهر، كشف الجيش الإسرائيلي عن بيانات الانتحار. في عام 2024، كانت هناك 21 حالة، وفي عام 2023 كانت هناك 17 حالة، وفي عام 2022 كانت هناك 14 حالة. ويصر الجيش حتى الآن على الانتظار حتى نهاية العام لنشر الأرقام.

