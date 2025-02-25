خلاف بين السيسي وأبو مازن!! القمة العربية في الرياض انتهت بدون خطة متفق عليها حول غزة

نشرت صحيفة "العربي الجديد" اليوم (الثلاثاء) أن اجتماع القمة لقادة الدول العربية في الرياض انتهى دون اتفاق بين المشاركين بشأن الحل المطلوب لغزة. وبحسب الصحيفة، فإن الخلافات كانت حادة لدرجة أن المشاركين لم يتمكنوا من صياغة بيان نهائي مشترك.

وعقدت القمة التي اختتمت الجمعة الماضية، تحضيرا للقمة العربية حول غزة المقرر عقدها في الرابع من مارس/آذار المقبل. ونظم اللقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وضم زعماء من دول عربية مختلفة، بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

وبحسب مصادر ديبلوماسية، فقد كشف اللقاء عن خلافات في الرأي بين الرئيس المصري السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بشأن البديل المرغوب لخطة ترامب "في اليوم التالي للحرب"، إذ عارضت مصر والسعودية والإمارات إعطاء السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة أموال إعادة إعمار القطاع. ويريد السيسي تسليم الإدارة الفعلية للقطاع إلى هيئة مستقلة مؤقتة، تحت إشراف مصر وأوروبا والسلطة الفلسطينية.

في المقابل، حاول أبو مازن تسخير الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، لمبادرته الخاصة، بهدف التقليل من معارضة القاهرة وأبو ظبي لإعطاء السلطة الفلسطينية دورا مركزيا في إدارة القطاع.