إسرائيل تعترف رسميا بجمهورية الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، ما يُمثل إنجازًا دبلوماسيًا هامًا في منطقة القرن الأفريقي، وبهذه المناسبة، وقّع رئيس الوزراء ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا ومتبادلًا يُرسي هذا الاعتراف. ويتماشى نص الإعلان صراحةً مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي أُبرمت بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشاد بنيامين نتنياهو بقيادة الرئيس عبد الله، مؤكدًا التزامه بالاستقرار والسلام الإقليميين، ودعاه لزيارة رسمية إلى إسرائيل. من جانبه، شكر رئيس أرض الصومال رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا الإعلان التاريخي، مثنيًا على جهوده في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام الإقليمي. كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن امتنانه لوزير الخارجية ومدير الموساد ديفيد بارنيا لمساهمتهما في هذا الإنجاز الدبلوماسي.

وعقب ذلك، تعتزم إسرائيل توسيع علاقاتها مع أرض الصومال فوراً، من خلال تعاون واسع النطاق في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وتهدف القدس إلى دعم تنمية أرض الصومال وتعزيز شراكة تُوصف بأنها ذات منفعة متبادلة، تقوم على أمن وازدهار وحرية شعوبها.