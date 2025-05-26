مسيرة الأعلام في القدس : بن غفير يقول إنه سمح بالصلاة بالحرم القدسي، والشرطة تعتقل 50 مشتبها بانتهاك التعليمات بالمكان

شارك آلاف الأشخاص اليوم (الاثنين) في صلاة صباحية في ساحة حائط المببكي بحضور الحاخام الأكبر لإسرائيل الحاخام كالمان بار. وفي الساعة السابعة مساءا، سيقام التجمع المركزي لرقصة الأعلام في ساحة حائط المبكي بمناسبة يوم القدس الإسرائيلي والذي يقام بمناسبة "احتلال القدس وضم إسرائيل للجزء الغربي للمدينة". وذكرت الشرطة أنه منذ صباح اليوم تم توقيف ما لا يقل عن 50 مشتبها بهم بانتهاك القواعد والتعليمات في الحرم القدسي للتحقيق معهم.

وخلال الصلاة، تجمع شبان يهود في الحي الإسلامي وأطلقوا الشتائم على المقدسيين والتجار في المكان. وفي الوقت نفسه، سجلت مواجهات بين الشبان المشاركين في مسيرة الأعلام والشرطة ونشطاء "نقف معاً" بالقرب من أحد المحلات التجارية التي بقيت مفتوحة في منطقة باب العامود. وأفاد شهود عيان أن الشرطة طالبت التجار بإغلاق محلاتهم، خلافاً لتصريحات الشرطة بأنها لا تقوم بذلك.

من جانبه دخل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في ساحات الصباح الى الحرم القدسي، ووثق دخوله في شريط فيديو وقال خلاله إنه سمح بالصلاة والسجود في المكان، على النقيض من تصريحات الشرطة التي تقول إنها تعمل بموجب الوضع الراهن. عضو الكنيست من عوتسماه يهوديت "يتسحاك كرويزر" سجد خلال زيارته الحرم القدسي في حين رفع النائب تسفي سوكوت العلم الإسرائيلي,

في حين حذر عضو الكنيست جلعاد كاريف قائد شرطة القدس من حدوث مواجهات خلال مسيرة الأعلام التي ستجري في القدس وقال "اتخذ الآن خطوات مسبقة ضد الجهات المتطرفة التي تخطط لنشاط عنيف خلال مسيرة الأعلام