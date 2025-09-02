دمشق: بعد تهجير حي السومرية ، إشعارات تصل الى علويين في حي المزة 86

قد يعجبك أيضًا -

بعد عملية تهجير العلويين من حي السومرية في عملية اعتبرها البعض عملية تهجير للأقلية العلوية من العاصمة السورية دمشق وتغييرا ديموغرافيا، أفادت مصادر سورية عن وصول إشعارات جديدة بالاخلاء الى سكان حي المزة 86 في العاصمة السورية دمشق والذي تقطنه غالبية علوية.

الصحافي عطا فرحات من الجولان قدم لنا تفاصيلا توضح حيثيات القضية:" بعد قضية حي السومرية مباشرة وصلت إشعارات إلى حي المزة 86، في السومرية تم تهجير 80 بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية، وخرج السكان هناك تحت التهديد بالسلاح والترهيب، وتلقوا التهديد باسم قائد فصيل أبو حذيفة وليس تهديدا رسميا، لكن عدد سكان السومرية يتراوح ما بين 20 حتى 25 ألف نسمة، بينما يقطن حي المزة 86 نصف مليون مواطن سوري، الحديث عن كتلة سكانية كبيرة، لذلك في حال وقوع اي ضغط من حكومة الشرع أو من الفصائل التي تتعمد الدخول الى هناك، سيؤدي الأمر الى وقوع مواجهة ، لكن حكومة الشرع اليوم ليست بصدد وقوع مثل هذه المواجهة نظرا لأنه بعد أكثر من 20 يوما سيلقي الشرع كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك ، لذلك سيحرص على الاستقرار الأمني وعدم وقوع انتهاكات جديدة بحق الأقليات، لذلك من المرجح أن يؤجل هذه الخطوة".

https://x.com/i/web/status/1962652200699560393 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتابع فرحات :"يعيش في دمشق مليون من العلويين، غالبيتهم في حي المزة 86 ، ويعتبر إخراج مليون نسمة من العاصمة تهجير وتغيير ديموغرافي للعاصمة بأكملها، حجة الدولة أن السكان يقطنون على أراض مملوكة للدولة".