اختراق صيني للحكومة البريطانية: تفاصيل العملية الاستخباراتية التي أزعجت لندن

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الصين تُجري عملية تجسس إلكتروني منذ عدة سنوات، حيث تم اختراق الهواتف المحمولة لكبار المسؤولين في داونينج ستريت، مقر رئيس الوزراء البريطاني. ووفقًا للتقرير، مكّن هذا الاختراق بكين من الوصول إلى الاتصالات الخاصة والحساسة لكبار المسؤولين في الحكومة البريطانية.

يُعتقد أن عملية التجسس قد طالت عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، حيث استهدف قراصنة يعملون تحت رعاية الدولة الصينية هواتف بعض أقرب مستشاري رؤساء الوزراء السابقين - بوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك - بين عامي 2021 و2024.

ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان الاختراق قد شمل هواتف رؤساء الوزراء أنفسهم، لكن مصدراً مطلعاً على التفاصيل صرّح لصحيفة التلغراف بأن الاختراق وصل "إلى قلب داونينج ستريت".

هذا الكشف يثير قلقًا كبيرًا في لندن، على خلفية التوتر المتزايد بين بريطانيا والصين والمخاوف من الإضرار بالأمن القومي من خلال هجمات سيبرانية موجهة. ولم تصدر الحكومة البريطانية بعد ردًا رسميًا على التقرير.