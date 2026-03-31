الشرع يتحدث عن مباحثات التطبيع مع إسرائيل خلال زيارته الى بريطانيا

خلال زيارة له إلى بريطانيا، تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء إلى إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلاً: "حاولنا إجراء حوار مباشر وغير مباشر، ووصلنا إلى نقاط جيدة، لكن إسرائيل غيّرت موقفها في اللحظة الأخيرة".

كما علق أ-شرع على الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، مشيرًا إلى أن "التدخل الإيراني في سوريا خلال الأربعين عامًا الماضية مكّن النظام الأخير من إخضاع الشعب السوري، ونحن عانينا من ذلك. لا لدينا مشكلة مع إيران في طهران، بل لدينا مشكلة مع إيران في دمشق".

الرئيس السوري شدد على أن سوريا حافظت على ضبط النفس في علاقاتها مع إيران، لكنه أضاف: "بالطبع، النزاع يؤثر على دول المنطقة، فإيران تحاول تصنيع صواريخ باليستية وقنابل نووية والتأثير على الدول الأخرى. نحن نفضل التفاوض على الحروب التي قد تزيد المخاطر".

وفيما يخص حزب الله، قال الشرع: "سوريا ملتزمة بحماية حدودها ومنع تهريب الأسلحة. دفعنا ثمن التدخلات السابقة من قبل حزب الله. لا نرغب في أن يمتد النزاع إلى لبنان، لكننا ملتزمون بحماية حدودنا وأهلنا ومنع أي عمليات تهريب أسلحة".