أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات هزت مدينة حلب بشمال سوريا بعدما استهدفت صواريخ مجهولة بلدة حيان التي تسيطر عليها فائل موالية لإيران بريف حلب الشمالي، فجر اليوم الإثنين.

ووفقا للتقرير فقد سقط نحو 12 قتيلا جراء غارة إسرائيلية على ريف حلب.

ذكر المرصد أن الانفجارات وقعت بالتوازي مع قصف بصواريخ البركان شديدة الانفجار على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في كفرعمة ونوران بريف حلب الغربي.

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من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في وقت لاحق في بيان إنه حوالي الساعة 00,20 شنت إسرائيل هجوماً جوياً من اتجاه جنوب شرقي حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب. وأضاف البيان: أدى الهجوم إلى مقتل عدد من الأشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأشارت مصادر "العربية/الحدث"، إلى أن غارات يرجح أنها إسرائيلية استهدفت موقعا للجماعات المسلحة الإيرانية في بلدة حيان شمال حلب.

يتبع