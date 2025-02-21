لأول مرة منذ بداية الحرب: استئناف الرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب بعد نهاية شهر رمضان المبارك

من المنتظر أن تستأنف الرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب، مع نهاية شهر رمضان المبارك والذي يصادف أوائل أبريل/نيسان الوشيك، وتم المصادقة على الاتفاق خلال زيارة وزيرة المواصلات ميري ريغيف إلى المغرب، حيث تقرر تجديده في نهاية شهر رمضان، جاء ذلك أثناء مشاركة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميرير ريغيف في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، الذي ينظم بمدينة مراكش بين 18 و20 فبراير/شباط الجاري.

وفي السياق أعلنت شركة "طيران كندا" أمس الخميس، أنها ستستأنف خدماتها للعملاء بين كندا وإسرائيل اعتبارًا من 8 يونيو/حزيران الوشيك. وبحسب إعلان الشركة، "سيتم في المرحلة الأولى تسيير أربع رحلات أسبوعية من تورنتو إلى تل أبيب، وبدءًا من أغسطس/آب، سيتم إضافة رحلة مباشرة من مونتريال إلى تل أبيب" وذكرت الشركة الكندية: "لدى طيران كندا التزام طويل الأمد بالمسار من كندا إلى إسرائيل، والذي تديره منذ 30 عامًا. نتطلع إلى تجديد الرحلات وحتى توسيعها حسب ما تسمح به الظروف".

وقالت شركة الطيران التي مقرها مونتريال إنها ستسير رحلة أخرى مباشرة ذهابا وعودة أسبوعية من مونتريال، بدءا من أغسطس/ آب،وفق "رويترز". وقالت الشركة إنها ستراقب الوضع في المنطقة وقد تعدل جدول رحلاتها وفق ما تتطلبه بروتوكولات الأمن والسلامة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت يونايتد إيرلاينز إنها ستستأنف رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب اعتبارا من 15 مارس/ آذار.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد حكمت برفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به عدد من المحامين، الثلاثاء المنصرم، من أجل منع وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف من دخول المملكة. وقال المحامي خالد السفياني في تصريح لموقع يابلادي "نحن نتق في القضاء، ونختلف معه فيما قضى به"، وأضاف "نحن تقدمنا بمسطرتين، والمحكمة الإدارية بالرباط رفض الدعوى الاستعجالية، بمنع دخول الوزيرة الصهيونية إلى المغرب".وتابع "فيما الشكاية لازالت تأخذ مسارها، حيث تم تقديمها لمحكمة الاستئناف بالرباط، للمطالبة باعتقالها ومحاكمتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".