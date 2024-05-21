ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعقب عن حالة والده الصحية

طمأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي يشغل منصب رئيس الحكومة السعودية "الجميع حول صحة والده الملك سلمان" في جلسة الحكومة وذلك خلال جلسة الحكومة، يأتي هذا التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جلسة الحكومة اليوم.

ذكرت وكالة الأنباء "واس" قبل يومين أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فحوصات طبية في العيادة الملكية في قصر السلام في مدينة جدة، وذلك بسبب معاناته من حرارة مرتفعة وألم في المفاصل. وبعد إستكمال الفحوصات، تبين أن الملك يعاني من التهاب في الرئة. علاوة على ذلك، تم التأكيد أنه سيتم علاجه بالمضادات الحيوية.

مر الملك ببعض الإجراءات الطبية الروتينية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عملية جراحية لإزالة المرارة.

صعد سلمان للحكم قبل تسع سنوات بعد وفاة أخيه الملك عبد الله. عيّن ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد ، بعد عامين من التتويج.