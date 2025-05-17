تقرير: مباحثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا بمشاركة مسؤول بالجيش الإسرائيلي

زعم مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل بأن إسرائيل والنظام السوري الجديد أجروا مؤخرا محادثات مباشرة، ووفقا للتقرير في شبكة "سي ان ان" الأمريكية الحديث يدور عن مؤشر إضافي لتغيير العلاقات بين البلدين، وذلك على ضوء توسيع إسرائيل وجودها العسكري في سوريا.

وبحسب التقرير، جرت المباحثات في أذربيجان بمشاركة رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عوديد بسيوك، الذي اجتمع مع ممثلين عن النظام السوري بحضور مسؤولين أتراك. هذا ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي أو ينفي إجراء المباحثات في أذربيجان، لكن أوضح أنه لم تجري مباحثات مباشرة بين مسؤولين رسميين في الجيش الإسرائيلي مع ممثلين عن النظام السوري.

وعلى صعيد متصل، وعلى ضوء الغاء ترامب العقوبات عن سوريا، ما يشير الى تغيير بتوجه محتمل بالسياسة الأمريكية تجاه سوريا بعد سنوات من العقوبات والقطيعة الديبلوماسية، أفاد البيت الأبيض في رد رسمي بأن إدارة ترامب وضعت خمسة طلبات لسوريا لتلبيتها بينها – الانضمام الى اتفاقيات إبراهيم، طرد المقاتلين الأجانب والفلسطينيين، تحمل مسؤولية حراسة السجون الذي يعتقل بها نشطاء داعش، والمساعدة في مكافحة التنظيم المتطرف.

كما أفاد البيت الأبيض أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى خلال الاجتماع مع ترامب انفتاحا غير مسبوق تجاه الولايات المتحدة ودعا الشركات الأمريكية الاستثمار بالنفط والغاز السوري.