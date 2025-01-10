البيت الأبيض:"موقف حماس لا يزال صارما بشأن الإفراج عن الرهائن، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"

قال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة،"حماس تضع العصي في العجلات، الاتفاق ممكن ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"وتابع"نعمل لاستمرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي إن "واشنطن مهتمة للغاية بتمديد وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبنانية وإسرائيل". وذكر كيربي"نحن مهتمون للغاية بتمديد وقف إطلاق النار لما بعد فترة الـ60 يوماً، ونعمل بجد عبر القنوات الدبلوماسية. الآن، ومع وجود رئيس جديد للبنان، نحاول العمل معه لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك. نحن نعمل بكل تأكيد لضمان استمرار هذا الوقف وإيجاد توافق حوله".