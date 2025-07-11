البنتاغون: صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد خلال الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية

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كشف البنتاغون لقناة "العربية" الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن صاروخًا باليستيًا إيرانيًا أصاب قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، خلال هجوم 23 يونيو/حزيران المنصرم على طهران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل: "أصاب صاروخ إيراني واحد القاعدة، بينما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والقطرية الصواريخ الأخرى".

وكانت الأضرار التي لحقت بالمعدات والهياكل طفيفة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأضاف بارنيل: "لا تزال القاعدة تعمل بكامل طاقتها وقادرة على أداء مهمتها جنبًا إلى جنب مع شركائنا القطريين من أجل الأمن الإقليمي". تُظهر صور الأقمار الصناعية الحديثة أضرارًا في قبة الرادار المستخدمة لإيواء معدات الاتصالات. تعمل قاعدة العديد كمقر أمامي للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

تأتي هذه الضربة في أعقاب رد إيران على الهجمات الأمريكية في 21 يونيو/حزيران المنصرم على المواقع النووية الإيرانية. أطلقت طهران وابلًا من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.