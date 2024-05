حماس تنشر فيديو يظهر صوت الرهينة الإسرائيلية نوعية أرغاماني

نشرت حركة حماس، اليوم الجمعة، شريط فيديو يظهر صوت الرهينة الإسرائيلية نوعا أرغاماني، وقال منتدى الرهائن وعائلات المفقودين إنه "قبل فترة قصيرة نشرت حماس مقطع فيديو بصوت نوعية أرغاماني التي تقبع في سجون حماس منذ 238 يوما. وطلبت عائلة أرغاماني عدم بث الفيديو".

https://twitter.com/i/web/status/1796553449942712609