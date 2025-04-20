تقرير: الحوثيون يحاولون تجنيد أفارقة من هذه الدول للانضمام إلى صفوفهم

بدأت جماعة الحوثي بتجنيد مهاجرين من منطقة القرن الأفريقي في صفوفها، حسبما أفادت مصادر يمنية اليوم (الأحد) لقناة "بلقيس" اليمنية الموالية مع معسكر المعارضة للحوثيين.

وبحسب التقرير الذي بثته القناة، فإن التنظيم المسلح بدأ مؤخرا بتجنيد مهاجرين من أصول أفريقية إلى صفوفه، قدموا إلى اليمن من دول في القرن الأفريقي، بينها إريتريا وإثيوبيا والصومال وجيبوتي.

وأضاف التقرير أن المهاجرين الذين انضموا للحوثي وصلوا إلى اليمن بعد عبور البحر الأحمر في قوارب بسيطة. وزعم المعسكر المعارض للحوثيين أن التنظيم يستغل تدني مستوى المعيشة في الدول الأفريقية واليمن لتجنيد المهاجرين في صفوفه.

ووفقا للتقديرات فإن المهاجرين الذين تم تجنيدهم في صفوف الحوثيين فعلوا ذلك مقابل أجور زهيدة، وأحيانا مقابل الحصول على متطلبات الحياة الأساسية والغذاء فقط. وفي بعض الحالات، تم تجنيد المهاجرين بالقوة للمشاركة في أنشطة عسكرية.