تقرير لبناني: انقسام داخل الجيش حول حزب الله وضغوط لإقالة قائد الجيش

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم (الخميس) عن انقسامات داخل الجيش اللبناني، في ظل الضغط الداخلي على الجيش للتحرك ضد حزب الله والحملة لإقالة قائد الجيش رودولف هَيكل.

الصحيفة تدّعي أنّ مجموعة واحدة تهدد بالاستقالة إذا تم إقالة رئيس الأركان، حيث أنّ جهات في لبنان، وخاصةً المسيحيين، يطالبون بإقالته، وقد قدّموا بالفعل أسماء بدائل محتملين. مجموعة أخرى، تُسمّى "الضباط الوطنيين"، تهدّد بالاستقالة إذا طُلب من الجيش أن يعمل ضد "مواطنين يتصادمون مع عدوان خارجي"، والمقصود هنا هو إسرائيل بالطبع، وهذا من شأنه أن يمس بشرعية الجيش.

هذه المجموعة ترفض أيضاً أن تكون أداة سياسية أو أن تدفع الجيش إلى مواجهة "قوى وطنية تعارض العدوان الأجنبي"، أو إلى أي خطوة قد تدفع بلبنان نحو انقسام داخلي.

في اليومين الأخيرين أبلغنا عن حملة داخلية لبنانية، بدعم أمريكي، وبشكل رئيسي بمبادرة الجهات المسيحية في لبنان، تهدف إلى إقالة قائد الجيش بسبب مسؤوليته عن بقاء قوة رضوان التابعة لحزب الله جنوب الليطاني.

أكد الضباط أن الأمر لا يتعلق بتمرد أو فرار من الخدمة، بل هو خطوة ضرورية تهدف إلى منع الأذى عن الجيش. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا استمرار التزامهم بحماية الوطن.