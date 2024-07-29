تقرير: وفاة 13 سجينا أمنيا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بسبب تراجع شروط ظروف اعتقالهم

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم (الإثنين)، أن نحو 13 سجينا أمنيا فلسطينياً لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب تدهور الأوضاع في السجون. كما لوحظ أنه بالإضافة إلى هؤلاء، توفي سجناء من قطاع غزة.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن العدد يستند إلى معلومات من شهود عيان، وتم التحقق منه لاحقا مع أطباء من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بناء على تقرير نتائج التشريح بعد الوفاة، الذي حصلت عليه الصحيفة. وبحسب التقرير، وصف شهود عيان حالة توفي فيها سجين فلسطيني مصابًا بتمزق في الطحال وكسور في الضلوع، بعد تعرضه للضرب على أيدي حراس السجن الإسرائيليين. وآخر يعاني من مرض مزمن لم يعالج.

وقالت جماعات حقوق الإنسان أن الأوضاع في السجون المكتظة تدهورت بشكل خطير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ووصف سجناء فلسطينيون سابقون أسلوب الضرب الروتيني، الذي كان يُمارس في كثير من الأحيان على السجناء في زنازين أو أقسام بأكملها، وعادةً ما يكون ذلك بالهراوات وأحيانًا مع الكلاب. وأضافوا أنهم حرموا من الغذاء والرعاية الطبية الكافية وتعرضوا للإعتداء النفسي والجسدي.

ونفت مصلحة السجون هذه المزاعم، وقالت للصحيفة: "لسنا على علم بهذه المزاعم، وعلى حد علمنا لم تقع مثل هذه الحوادث. وعلى الرغم من ذلك، يحق للسجناء والمعتقلين تقديم شكوى. سيتم التحقيق في الأمر بشكل كامل والتعامل معه من قبل السلطات الرسمية، يتم احتجاز جميع السجناء وفقًا للقانون، ويتم تقديم وتوفير جميع الحقوق الأساسية المطلوبة بالكامل من قبل حراس السجن الذين يتمتعون بالتأهيل المهني".

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أمس، أن مسؤولين إسرائيليين زعما أن حماس أرسلت لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير مقاطع فيديو تظهر تعذيب المختطفين، مطالبين بتحسين أوضاع السجناء الأمنيين الفلسطينيين. ونفى مكتب الوزير التقرير بشكل قاطع.