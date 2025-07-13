في ظل العنف في المجتمع العربي: كم عدد ضباط الشرطة العرب الذين تم فصلهم؟

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على خلفية الفشل في التعامل مع العنف المتصاعد في المجتمع العربي، نشر معلق شؤون الشرطة في قناة i24NEWS العبرية، موشيه شتاينمتس، مساء اليوم (الأحد) عدد ضباط الشرطة غير اليهود الذين تم فصلهم في السنوات الأخيرة.

وفقًا لبيانات إدارة الموارد البشرية في الشرطة، فُصل 428 شرطيًا من الخدمة خلال السنوات الثلاث الماضية، منهم 118 من المجتمع العربي. وبينما تبلغ نسبة ضباط الشرطة العرب في الشرطة 14%، فإن أكثر من 27% من ضباط الشرطة المفصولين بين عامي 2022 و2024 هم من المجتمع العربي.

تبذل الشرطة جهودًا حثيثة لتجنيد ضباط عرب، وللمساهمة في مكافحة الجريمة في المجتمع، ولكن اتضح أن احتمالات فصل ضابط الشرطة العربي أعلى بكثير من احتمالات فصل زميله اليهودي.