وزير خارجية إيران من لبنان: "لم نبدأ الهجوم على إسرائيل بل كان ردا على ما فعلته ضدنا"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "وجودي في بيروت دليل على وقوفنا إلى جانب حزب الله، وهجومنا الصاروخي على إسرائيل كان دفاعا مشروعا عن النفس، ولم نبدأ الهجوم على إسرائيل بل كان ردا على ما فعلته ضدنا" وتابع إن" إيران ستقوم بحملة دبلوماسية لدعم لبنان، وطلب عقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي".

وذكر عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، خلال زيارته إلى بيروت، اليوم الجمعة، إن "رحلتي اليوم هي بالدرجة الأولى، للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن التطورات الراهنة"، وأشار إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن آخر التطورات، كما قدم التعازي بمقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وعند سؤاله عن زيارته إلى بيروت في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان، أجاب عراقجي: "نحن لا نخاف، وقد عايشنا القصف والأوضاع ذاتها في الحرب مع العراق". وأكد: "كنا على اتصال مباشر مع أصدقائنا في لبنان وسنستمر بذلك، وكان من الضروري التشاور عن كثب، وبنفس الطريقة هناك مسألة تقديم الإغاثة لشعب لبنان الذي تشرّد بسبب القصف الهمجي".

وتابع: "لقد دعمت إيران دائمًا لبنان والشعب اللبناني، والشيعة، وحزب الله اللبناني، وكان لا بد من قول ذلك على الفور وشخصيًّا".

وكان عباس عراقجي قد وصل، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى مطار بيروت، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني منذ اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وتكثيف غاراتها على مناطق عدة في البلاد.