بعد أنباء اغتياله :قائد فيلق قدس إسماعيل قآني يفاجئ الجميع ويظهر بين المحتفلين في طهران

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بعد تقارير عن اغتياله أحدها تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، وعدم ظهور أي علامات حياة له على مدار 12 يوما، لكن مع انتهاء الحرب بين إسرائيل وايران، ظهر الجنرال الإيراني إسماعيل قآاني ، قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري، في ساحة الثورة وسط طهران الثلاثاء، خلال احتفالات "النصر" بعد وقف إطلاق النار.

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وفي التسجيلات التي نُشرت في وسائل الإعلام الإيرانية، يظهر قاآني وهو يتحدث إلى المحتفلين وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية في الساحة، مرتديًا قبعة بيسبول سوداء، ويرتدي ملابس مدنية. ولم تُحدد التقارير مكان اختفائه منذ بداية الحرب، أو ما إذا كان مختبئًا.

يُشار إلى أن قاآني، البالغ من العمر 62 عامًا، عُيّن قائدًا لفيلق القدس عام 2020 بعد مقتل قائد الفيلق، قاسم سليماني، في غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة بأوامر من دونالد ترامب في مطار بغداد. يُعتبر فيلق القدس الذراع التنفيذي للحرس الثوري خارج إيران، وهو مسؤول، من بين أمور أخرى، عن إنشاء فروع إيرانية والحفاظ عليها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. على سبيل المثال، دعم على مر السنين حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والجماعات الإيرانية في سوريا والعراق.