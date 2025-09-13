عائلات المختطفين: "ترامب يرى أن نتنياهو تعمد إفشال اتفاق إعادة المختطفين، لا تقفوا مكتوفي الأيدي"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطر، ستقود عائلات الرهائن مسيرة في تل أبيب، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب. وجاء في بيان صادر عنها أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن نتنياهو تعمد إفشال اتفاق إعادة المختطفين"، ودعت عائلالت المختطفين "الجمهور إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي".

في المسيرة الأسبوعية في ساحة المختطفين بتل أبيب، من المتوقع أن يتحدث كل من الناجيين من الاختطاف أفيفا وكيث سيغال، والناجية من الاختطاف شارون ألونيو كونيو، وزوجة ديفيد المختطف في غزة منذ 708 أيام، ومكابيت ماير، وخالتي غالي وزيف بيرمان، وآخرين.

وفي السياق أفادت صحيفة بوليتيكو الألمانية، الليلة المنصرمة، أن "الرئيس الأمريكي ترامب محبط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويزعم أنه يحاول إفشال اتفاق المختطفين". وصرح مصدر للصحيفة بأنه "في كل مرة يحدث تقدم، يقصف أحدهم". ووفقًا للتقرير، ازدادت إحباطات الإدارة الأمريكية منذ الهجوم. وكما ذُكر، تُقام المظاهرة على خلفية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، عاصمة قطر، الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع. ووفقًا للتقارير، رفض الموساد تنفيذ عملية برية لتصفية شخصيات بارزة في حماس. ونتيجةً لاعتراضه، اضطرت إسرائيل إلى تنفيذ العملية بطائرات سلاح الجو. وصرح مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS بأنه على ما يبدو لم يُقتل أيٌّ من الشخصيات البارزة.