بعد صراع استمر 41 عاما: حزب العمال يوقف العمليات المسلحة ضد الأتراك

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم (السبت)، أنه سيعلن وقف إطلاق النار بعد الصراع المستمر منذ 41 عاماً مع تركيا، وذلك بعد أيام من مطالبة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان بإلقاء أسلحتهم والتوجه الى النضال المدني.

وفي بيان نقلته وكالة أنباء قريبة من الحركة المسلحة الكردية، قال حزب العمال الكردستاني إنه يأمل أن تطلق أنقرة سراح أوجلان للسماح له بقيادة عملية نزع السلاح.

ويقاتل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، من أجل إقامة دولة كردية أو منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينيات. إلا أن التصريحات الأخيرة للحركة المسلحة أشارت إلى تخليها عن المطالبة بالدولة المستقلة وبالتالي تقويض إعلان الأعمال القتالية.

وأعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا "أننا نرحب بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لوقف النشاط المسلح. وندعو الحكومة التركية إلى الاستجابة لهذه الدعوة بشكل إيجابي".