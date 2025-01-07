وزارة الأمن الإسرائيلية توقع صفقتين بقيمة مليار شاقل لشراء ذخائر ملحية من انتاج شركة ’إلبيت’

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن "عقدين دفاعيين ضخمين مع شركة ’إلبيت’ سيستمز، بقيمة إجمالية تبلغ مليار شاقل (275 مليون دولار)، وستقوم الشركة الإسرائيلية بإنتاج آلاف الذخائر الجوية الثقيلة في الصفقة الأولى، بينما ستقوم الثانية بإنشاء مصنع للمواد الخام لإنتاج الذخائر اللازمة، وتجيب هذه الصفقات على اعتماد إسرائيل على الذخائر ذات المصدر الأجنبي، مما يقلل بشكل كبير من الواردات اللازمة لإسرائيل لمواصلة حروبها الدفاعية.

تم الترحيب بالاتفاقين، اللذين تم توقيعهما، اليوم الثلاثاء، بين المدير العام للوزارة اللواء إيال زامير والرئيس التنفيذي لشركة إلبيت بزاليل (بوتزي) ماكليس، باعتبارهما صفقة حاسمة لتعزيز قدرات قوات الأمن الإسرائيلية.

لقد اتخذت الدول الغربية خطوات على مدار العام الماضي ضد تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، وأبرزها كندا والمملكة المتحدة. حتى الولايات المتحدة، التي طالما اعتبرت أقرب حليف لإسرائيل، ربطت المساعدات العسكرية بسلوك إسرائيل، وقال زامير:

"اليوم، نضع الأسس لتوسيع استقلال التصنيع في منطقتين حاسمتين لاستدامة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي - الإنتاج المحلي للذخائر الجوية الثقيلة وإنشاء مصنع وطني للمواد الخام"، وتابع"ستضمن الاتفاقيتان القدرة السيادية في إنتاج القنابل والذخائر من جميع الأنواع. لقد بدأنا هذه الخطوة التاريخية قبل الحرب ولكننا سرّعناها أثناءها. بموجب الاتفاقيتين، ستتوسع القدرات الأولية تدريجيًا قريبًا حتى نحقق الاستقلال الكامل في كلا المجالين. هذا درس أساسي من الحرب سيمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من الاستمرار في العمل بقوة في جميع المسارح. أود أن أشكر شركة إلبيت سيستمز وموظفيها على مساهمتهم الحاسمة في توفير المعدات القتالية الحيوية لجيش الدفاع الإسرائيلي طوال الحرب".

وقال ماتشليس"إلبيت سيستمز هي شريكة لجيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية في الترويج لسياسة التصنيع "الأزرق والأبيض" وهي ملتزمة بتقديم مساهمة كبيرة في تعزيز استقلال الجيش الإسرائيلي في مجال الذخائر"، واضاف "نحن فخورون بامتياز كوننا ركيزة مهمة في الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها وممتنون للثقة التي وضعت فينا".