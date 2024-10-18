تقرير: "فرصة التوصل لاتفاق الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة تزداد بعد مقتل السنوار"

أكد كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية أوفير فولك،، لموقع "أكسيوس" Axios الأميركي على أن "مقتل قائد حركة حماس يحيى السنوار قد يعطي فرصة للحصول على صفقة لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على"ضرورة العمل بسرعة للدفع نحو مثل هذه الصفقة مع حركة حماس".

وفي السياق أشار بعض المسؤولين إلى عدم يقينهم حول إمكانية تحقيق تقدم في الأمد القريب بعد مقتل يحيى السنوار، مضيفين أن "قادة حماس المتبقين قد يكونون أكثر استعدادًا للاستسلام كجزء من صفقة لإنهاء الحرب".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس عن القضاء على السنوار خلال عملية نفذها جنوب قطاع غزة.

وفيما تبذل واشنطن مساعي متواصلة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعلن الرئيس بايدن، الخميس، أنه "حان الوقت للمضي قدما" نحو وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، مهنئا نتنياهو على تصفية السنوار. وقال إنه سيرسل وزير خارجيته أنتوني بلينكن إلى إسرائيل خلال "أربعة أو خمسة أيام" للضغط على السلطات الإسرائيلية بهذا الصدد.

واتفق بايدن ونتنياهو خلال اتصال هاتفي، الخميس، على "التعاون"، في وقت يخيم توتر بينهما منذ أشهر بشأن إدارة إسرائيل للحرب التي اندلعت إثر شن حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2024.