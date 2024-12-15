غالانت لـ "واشنطن بوست": "هناك نافذة فرص للعمل في إيران"

أجرى وزير الأمن السابق يوآف غالانت مقابلة السبت مع مراسل صحيفة "واشنطن بوست" ديفيد إغناتيوس، وادعى أن "هناك فرصة سانحة للعمل ضد إيران".

وزعم غالانت: "لقد أظهرنا أن إيران ضعيفة"، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي في 26 تشرين الأول/أكتوبر خلق "نافذة للعمل ضد إيران قبل أن تنتج أسلحة نووية".

وأعرب غالانت في المقابلة عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل معا لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وأضاف أن "إسرائيل لديها الوسائل لتدمير الأصول الإيرانية بطريقة دقيقة وقوية ومتطورة. وإذا لزم الأمر، فلن نتردد في التحرك".

كلام غالانت يأتي بعد النشر في موقع i24NEWS الذي يفيد بأن إسرائيل تميز وجود فرصة عملياتية لهجوم في إيران وتم طرح الأمر خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بصورة موسعة.

وقالت مصادر أمنية إن المشكلة نشأت بعد ما وصفته بـ"النجاحات الهائلة التي تحققت في الهجمات في سوريا الأسبوع الماضي - فالسماء في المنطقة أصبحت أكثر نظافة ولدى إسرائيل خيارات إضافية وأسهل إذا طلب منها التحرك. وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير فرنسي أن إيران وافقت على مراقبة أحد منشآتها النووية الواقعة في فوردو". سنوضح أنه ليس من المتوقع أن تقوم إسرائيل بمهاجمة النووي الإيرانية دون تعاون الولايات المتحدة.