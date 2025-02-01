الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة: "نؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة، ونرفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تحت أي ظرف"

أكد الاجتماع الوزاري العربي المنعقد في القاهرة في بيان، بعد ظهر اليوم السبت، على "رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تحت أي ظرف" وتابع"نؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة"، كما يرحب "باعتزام مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة".

وأشدد على" أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم"وأضاف "الاجتماع العربي في القاهرة يؤكد التطلع للعمل مع إدارة ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين"، وتابع"التأكيد على الدور المحوري وغير القابل للاستبدال لالأونروا".

وشدد البيان على تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل.

وأكد البيان "رفض أي محاولة لتحجيم دور الأونروا، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعمار غزة، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتنفيذ حل الدولتين، ورفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة"

ومن جهتها قالت الخارجية السعودية إن اجتماع القاهرة بحث إدامة وقف النار في غزة، كما ناقش تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها، وبحث عودة المهجرين في غزة لمنازلهم بشكل آمن، وإيصال مزيد من المساعدات لغزة.