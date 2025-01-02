بسبب الاشتباه بوجود حمولة مشبوهة: لبنان يمنع طائرة إيرانية من الهبوط

رفضت السلطات اللبنانية هبوط طائرة إيرانية يشتبه بأنها تحمل أموالاً لحزب الله في مطار بيروت، جاء هذا وفقا لما نشرته اليوم (الخميس) صحيفة "النهار" اللبنانية. وبحسب التقرير، فإن السلطات في لبنان تطالب بفحص حمولة الطائرة كشرط للسماح لها بالهبوط في البلاد.

وأوضحت السلطات في لبنان أنه إذا كانت الطائرة التابعة لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" تحمل أموالا فسيتم تسليمها إلى الدولة اللبنانية، لأنها كما ذكرنا أموال مشبوهة.

وتجري هذه المحادثات على المحور السياسي بين لبنان والسلطات في إيران، حيث أوضح لبنان أنه طالما أن هناك معارضة لتفتيش الطائرة فلن يسمح لها بالهبوط في البلاد. كما تم تخصيص منطقة توقف للطائرة مختلفة عن الطائرات الأخرى في المطار، وذلك للتأكد من عدم تمكن أي عنصر من حزب الله من الاقتراب منها، ولإمكان فحصها بأمان.