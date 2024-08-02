وزير الأمن الإسرائيلي يبحث مع نظيره البريطاني "إنشاء تحالف للدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها"

مكتب غالانت "الوزيرين ناقشا كذلك التزام إسرائيل وبريطانيا المشترك بالحفاظ على التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات الاستراتيجية والعسكرية، بما في ذلك مجال الاستخبارات".

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وزير الأمن غالانت برفقة رئيس المجلس الإقليمي جلبوع داني عطار ورئيس المجلس الإقليمي عيمك همعيانوت إيتمار ماتياس.
وزير الأمن غالانت برفقة رئيس المجلس الإقليمي جلبوع داني عطار ورئيس المجلس الإقليمي عيمك همعيانوت إيتمار ماتياس.IDF spokesperson

قال مكتب وزير الأمن الإسرائيلي يؤأف غالانت في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن"غالانت بحث مع نظيره البريطاني جون هيلي تشكيل تحالف إقليمي للدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها"، بحسب كا أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف البيان أن "الوزيرين ناقشا كذلك التزام إسرائيل وبريطانيا المشترك بالحفاظ على التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات الاستراتيجية والعسكرية، بما في ذلك مجال الاستخبارات".

وأكد غالانت على"أهمية إنشاء تحالف للدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها، إذ سيكون لذلك تأثير حاسم على الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين"، بحسب وزارة الأمن الإسرائيلية.

وبحث الوزيران أيضاً "العلاقات الدفاعية المهمة بين إسرائيل والمملكة المتحدة"، كم قدم غالانت إلى هيلي، الذي يزور إسرائيل، تقييماً للوضع العملياتي.

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