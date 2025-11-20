الجيش الإسرائيلي يصادق بشكل نهائي على إقامة كتيبة لمقاتلين في سن 50 وما فوق

في ظل غياب قانون التجنيد: صادق الجيش الإسرائيلي نهائياً على إقامة كتيبة لمقاتلين فوق سن الخمسين، هذا ما كشفه مساء اليوم (الخميس) المراسل العسكري لقناتنا العبرية ينون شالوم يتاح. كما علم أن القوة ستتولى خطاً مستقلاً لأول مرة بالفعل في عام 2026.

كما ذُكر، كتيبة "عتسمون" لمقاتلي الاحتياط الذين حصلوا على إعفاء بسبب سنهم وتطوعوا للخدمة من جديد، أنهت مراحل التأسيس وسلسلة التصاريح. الآن ستعمل الكتيبة تحت قيادة الجبهة الداخلية.

في الأشهر الأخيرة خرجت القوة لعدة عمليات مركزة في القرى بالضفة الغربية وانضمت إلى قوات نظامية - من أجل التدريب وملاءمة اللغة مع غرف القيادة. إمكانيات التجنيد لقوة مقاتلة في هذه الأعمار تتجاوز 3,000 مقاتل. في الجيش الإسرائيلي أكدوا التفاصيل.

في شهر أغسطس\آب الماضي، أفدنا عن بدء إنشاء الكتيبة، التي كانت في مرحلة التخطيط منذ بداية الحرب. الآن، ستصبح الكتيبة عملياتية بهدف أن تكون قوة إضافية لمهام حماية الحدود.