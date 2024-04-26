تحذيرات من خبير عسكري مصري تثير اهتمام الإسرائيليين

أعلنت إسرائيل عن خطط لتنفيذ عملية عسكرية محددة الأهداف في رفح، وسط مخاوف من التأثير البشري والدعوات الدولية للحل الدبلوماسي. تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من الخبير العسكري المصري الذي أشار إلى أن الفشل في تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة يمكن أن يعتبر هزيمة عسكرية لإسرائيل. وأكد على أهمية هذه العملية بالنسبة لإسرائيل باعتبارها "مسألة حياة أو موت".

وقد أعرب الخبير عن الدور الدبلوماسي الذي تسعى إليه مصر، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الحرب وإيجاد حل شامل يتضمن إعلان حل الدولتين وحل مشكلة الرهائن الإسرائيليين.

وفي ظل التوجيهات الأمريكية بتجنب الأذى للمدنيين، أبلغت إسرائيل مصر بأن العملية العسكرية في رفح ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة وستكون عمليات انتقائية في مناطق معينة.

محمد العربي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، صرح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن العملية الإسرائيلية في رفح لن تكون عملية غزو واسعة وشاملة كالمرات السابقة، بل ستكون محدودة النطاق. من جانبه، حذر طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، من "ردود فعل دولية شديدة" في حال ارتكاب إسرائيل لجرائم جديدة ضد المدنيين في غزة عقب العملية البرية المعلنة.