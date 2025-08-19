الشيخ موفق طريف يناقش ملف حصار السويداء مع المبعوث الأمريكي توم باراك

قد يعجبك أيضًا -

عقدت اليوم اجتماعات مكثفة في باريس ناقشت الأوضاع في سوريا والجنوب السوري، أبرزها كان اجتماع الرئيس الروحي للموحدين الدروز في إسرائيل مع المبعوث الأمريكي توم باراك، وكان الشيخ طريف اجتمع أمس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

مداخلة الصحافي من الجولان عطا فرحات:

الصحافي من الجولان عطا فرحات أطلعنا على تفاصيل المحادثات :" اضافة الى الاجتماع بين الشيباني والمبعوث الأمريكي توم باراك، خرجت تسريبات خلال اليوم عن اجتماع لسماحة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل مع باراك، كما التقى سماحة الشيخ طريف مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أمس".

"التسريبات تقول إن رون باراك سيكون حاضرا في الاجتماع بين ديرمر والشيباني، ما يشير إلى أن ملف السويداء وملف الجنوب السوري سيكون الملف الأساسي الذي سيبحث الليلة في باريس وكيفية رفع الحصار عن السويداء وكذلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت هناك، والحاجة الى معبر إنساني ومساعدات في الأمور الأساسية"

خلال الاجتماع من المتوقع أن يستعرض الشيباني الحلول في حين نقل الشيخ موفق طريف رسالة أهالي السويداء الذين طالبوا بحل نهائي لقضيتهم بدون أي مسكنات وحلول تجميلية".