كشفت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام صباح اليوم (الأربعاء)، أنه خلال نشاطات شرطة منطقة الشمال، تم إحباط خلية قبل دقائق من قيامها بتنفيذ هجوم بإلقاء زجاجات حارقة على مركبات على شارع 85. وسيتم تقديم لوائح اتهام ضد المتورطين هذا الصباح.

منذ حوالي أسبوعين، وفي إطار النظام الأمني المشترك الذي ينفذه عناصر شرطة منطقة الشمال في النقاط الاستراتيجية والطرق المركزية شمال إسرائيل، لاحظت عناصر الشرطة حوالي الساعة 04:30 فجراً قاصرين يرتديان ملابس سوداء في موقف للسيارات بالقرب من مفترق جيلون. وأثناء تفحص القاصرين، ميز الضباط على أنهما أنهيا إعداد عدد من الزجاجات الحارقة المملوءة بالوقود. اشتبه رجال الشرطة في أن الاثنين خططا لإلقاء زجاجات حارقة على شارع 85 على مركبات تسير على الطريق السريع - على خلفية قومية. وتم القبض على الاثنين واحالتهما للتحقيق.

وكشفت مواد التحقيق أن المجموعة وصلت ليلاً إلى محطة وقود قريبة من منزلهم، حيث قاموا بملء خزان الوقود، ثم تابعوا ركوب الدراجات الكهربائية إلى موقف السيارات بالقرب من مفرق جيلون، وبدأوا بتحضير الزجاجات الحارقة وهو يوثقون ويسجلون تحركاتهم على الهاتف الذي كان بحوزتهم.

كما أظهر التحقيق أن القاصرين كانا يعتزمان إلقاء الزجاجات الحارقة على مركبات تتحرك في منطقة مفرق جيلون تابعة لليهود. بالإضافة إلى ذلك، تزود المتهمان بولاعة فحم خططوا استخدامها لإشعال النار في غابة جيلون المجاورة على خلفية قومية. وفي نهاية التحقيق تم تقديم لائحة اتهام ضدهما إلى المحكمة المركزية في حيفا.