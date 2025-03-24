اندلاع مواجهة حادة بين بن غفير ورئيس الشاباك خلال جلسة الكابينيت لهذا السبب

اندلعت مواجهة عاصفة خلال جلسة المجلس الوزراء المصغر - الكابينيت، بعد أن تلقى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقريرا من مستشاريه حول الكشف عن أن رئيس الشاباك رونين بار أمر بجمع معلومات ضده، وأثار الكشف الذي نشره الصحافي عاميت سيجل في القناة الإسرائيلية أخبار 12 ضجة كبيرة في الكابينيت مساء الأحد..

ولم يتردد الوزير بن غفير ووجه السؤال مباشرة إلى رئيس الشاباك: "هل أنت وراء هذا؟"، ردا على ذلك، نفى رئيس الشاباك رونين بار هذه المزاعم وقال: "كذب، ولا مرة أصدرت أمرا بإجراء تحقيق ضدك. إنهم ينقلون أمورا كاذبة عني طوال الوقت".

في بداية الجلسة، خرج بن جفير وعاد بوثائق قدمها للمشاركين في الجلسة، الأمر الذي زاد من حدة الاتهامات ضد رئيس الشاباك. وقال بن غفير :"الحديث يدور عن رئيس شاباك كاذب، مجرم ومكانه في السجن". وتابع "إنه يرأس جهاز سري يتجسس وراء المستوى السياسي، يأمر بجمع معلومات عنهم لتجريمهم، ويحاول القيام بانقلاب".