شبهة تواصل مع جهات ايرانية: توقيف صحافي من القدس والتحقيق معه

سمحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالنشر عن اعتقال صحافي مستقل من سكان مدينة القدس، في الثلاثينيات من عمره، يعمل في مجال الإعلام عبر استوديو مستقل، وذلك بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية خلال الشهر الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بعد رفع الشبهات بحقه.

وبحسب ما أُعلن، جاء الاعتقال بعد تواصل جهات خارجية معه وطلبها منه تصوير مواقع معينة، دون أن يكون على علم بهوية من تواصلوا معه. وخضع الصحافي للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)، واحتُجز لعدة أيام، قبل أن يُطلق سراحه وتُزال الشبهات الموجهة إليه، فيما تقرر تحويل الملف لمزيد من الفحص دون إغلاقه في هذه المرحلة.

وقال مصدر مشارك في التحقيق لقناة i24NEWS إن "مستوى الشبهة كان منخفضًا جدًا".

من جانبه، أوضح الصحافي المستقل، في حديثه لـi24NEWS، أن جهات تواصلت معه عبر تطبيق "تلغرام" قبل نحو عام ونصف وطلبت منه تصوير مواقع، لكنه رفض. وأضاف أنه أبلغ لاحقًا هيئة السايبر الإسرائيلية بمحاولات إقناعه بالتصوير، مؤكدًا رفضه التعاون، إلا أن التوجهات استمرت.

وأشار إلى أن إحدى المحاولات الأخيرة جاءت بصيغة مختلفة، حيث طُرح عليه دعم أنشطة خيرية مرتبطة بالمجتمع الحريدي، قبل أن تتطور الطلبات بشكل أثار شكوكه. وقال إنه أجرى بعض الخطوات بهدف فهم طبيعة الجهة المتواصلة معه، مؤكدًا أن ما قام به لم يكن مخالفًا للقانون.