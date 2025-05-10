الرهينة السابق تال شوهام: "تم زرع قنبلة في المكان الذي كنت محتجزا فيه لمنع إنقاذي، وتوسيع العملية - يؤخر عودة أصدقائي"

نشر الرهينة الإسرائيلي السابق لدى حماس تال شوهام، الذي تم إطلاق سراحه كجزء من صفقة الرهائن الأخيرة، عمودًا شخصيًا في مجلة "تايم"، اليوم السبت، حيث أوضح، من بين أمور أخرى، كيف أصبح الرهينتان إيفيتار ديفيد وجاي جلبوع دلال، اللذان احتجزا في الأسر، صديقيه المقربين، وقال"أولئك الذين احتجزونا لم ينظروا إلينا كبشر، لقد عذبونا من أجل المتعة".

وتابع"في الصباح، أستيقظ وأنسى، لجزء من الثانية، أنني حر، ثم أغرق في الصمت، والظلام، والخرسانة المبللة، والشابان اللذان كانا مستلقيين بجانبي وما زالا هناك - اسمهما إفياتار ديفيد وجاي جلبوع دلال"، واضاف موضحًا كيف احتُجزوا: "لمدة ثمانية أشهر ونصف، مع عمر وناكرت في نفق لحماس - طوله متر ونصف فقط تقريبًا. كنا ننام على فرش مبللة ونتقاسم خبز بيتا واحدًا يوميًا".

يحتفل اليوم الرهينة جاي جلبوع دلال، المعتقل في قطاع غزة منذ 582 يوماً، بعيد ميلاده الرابع والعشرين، للمرة الثانية في أسر حماس. وأقامت شقيقته جايا وأصدقاؤه حفلاً "عيد ميلاد" على الشاطئ، مطالبين بعودته.

وتقول تال إنهم لم يعرفوا بعضهم البعض عندما تم اختطافهم، ولكن أثناء أسرهم أصبحوا أخوة. وقال لاحقا إن خاطفيه خططوا لتفجير النفق الذي كان بداخله لمنع إنقاذه. "لقد زُرعت قنبلة فوقنا، مصممة للانفجار إذا اقتربت القوات الإسرائيلية كثيرًا. وقيل لنا إننا سننفجر إذا حاول أحد إنقاذنا"، حسبما جاء في المقال.

وتحدث الرهينة السابق أيضًا عن لحظات اختطافه في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول: "أنا لست جنديًا، لقد اختُطفت من منزل أهل زوجي في كيبوتس بئري مع زوجتي وأولادي. جرّني المسلحون، وألقوا بي في صندوق سيارة، وساروا بي في شوارع غزة"، وقال إنه أخبر ابنه "أنني لا أعرف إن كنا سنموت - وهو خيار لا ينبغي لأي والد أن يواجهه، لم أستطع أن أكذب عليه في ما كان يمكن أن يكون آخر لحظاتنا معًا". ويقول إنه شعر بالأمل عندما علم أن عائلته سيتم إطلاق سراحها ضمن صفقة الرهائن الأولى.

وفي وقت لاحق، خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "لقد أُطلق سراحي في صفقة ساهمت إدارتك في الترويج لها. لقد ساعد قرارك بإعطاء الأولوية للرهائن في إعادة العديد منهم إلى ديارهم"، وافاد إن "المهمة لم تنته بعد لا يزال 59 رهينة في قبضة حماس، وكل يوم يمر يزيد من صعوبة بقائهم على قيد الحياة. حماس لم تطلق سراحنا بحسن نية، بل استجابت للضغوط الدولية"، كما كتب.