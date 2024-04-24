تقرير : بغداد منحت أنقرة الضوء الأخضر لشنّ عملية عسكرية برّية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني

وأكدت المصادر أنّ بغداد منحت أنقرة الضوء الأخضر لشنّ عملية عسكرية برّية واسعة ضدّ التنظيم، الذي وصفته حكومة بغداد لأول مرة بـ"المحظور".

i24NEWS
دقيقة 1
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على اليمين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتحدثان إلى وسائل الإعلام بعد محادثاتهما، في أنقرة، تركيا، الثلاثاء، 21 مارس 2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على اليمين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتحدثان إلى وسائل الإعلام بعد محادثاتهما، في أنقرة، تركيا، الثلاثاء، 21 مارس 2023AP Photo/Burhan Ozbilici

كشفت مصادر عراقية مطّلعة أنّ الملف الأبرز في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، أول أمس الاثنين، هو مسلحو حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وخطوات إنهاء وجودهم.

Video poster

 وأكدت المصادر أنّ بغداد منحت أنقرة الضوء الأخضر لشنّ عملية عسكرية برّية واسعة ضدّ التنظيم، الذي وصفته حكومة بغداد لأول مرة بـ"المحظور".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكّد، أثناء زيارة أردوغان، أنّه أجرى مباحثات مع الأخير حول التنسيق الأمني الثنائي الذي يلبي حاجة البلدين، مشدّداً على أن حكومته لن تسمح لأي قوّة بأن تستخدم الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي أنّ الاجتماعات ناقشت العلاقات المشتركة، وكان "التعاون في ملفّي الأمن والإرهاب هو الأكثر أهمية، وتشاورنا في الخطوات المشتركة التي يمكن أن نتخذها بشأن مسلّحي حزب العمّال الكردستاني وامتداداته، التي تستهدف تركيا من الأراضي العراقية، ورحبنا بإعلان الحزب منظّمة محظورة في العراق".

 كما توعد أردوغان بأنّ وجود مسلحي "الكردستاني" في الأراضي العراقية "سينتهي في أقرب وقت ممكن".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق