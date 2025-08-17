مخاوف من التصعيد: تركيا تخطط لعملية ضد الأكراد في سوريا

قد يعجبك أيضًا -

تكثف تركيا استعداداتها لعملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا، بالتعاون مع خلايا نائمة لتنظيم داعش، وفق ما ذكرت صحيفة ليكولين الكردية اليوم (الأحد)..

وفقًا للتقرير، عقد ممثلو الاستخبارات والضباط الأتراك في الأسابيع الأخيرة اجتماعات مع مجموعات مسلحة في حلب ومناطق أخرى، بهدف تنسيق خطوات تمهيدًا لعملية قريبة، وذلك في إطار توسيع تهديداتهم للمنطقة.

في الاجتماعات جرى التبليغ أن الاتفاق بين تركيا وقوات سورية الديموقراطية (SDF) أُلغي، وأن أنقرة تخطط لعملية من ثلاث مراحل ستركز على المناطق الريفية في الرقة ودير الزور. لهذا الغرض، يقوم جهاز الاستخبارات التركي (MIT) بتشغيل خلايا ميدانية سرية ويوفر للجماعات المسلحة أسلحة ووسائل نقل عسكرية ومعدات لوجستية وحتى أسلحة لتنفيذ اغتيالات. بالإضافة إلى ذلك، تمركزت مؤخراً مجموعات مسلحة إضافية حول سد تشرين - وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية - من بينها ألوية "الوَقاص" و"جنود الحرمين". وقد بُني جزء من المواقع في قرى قريبة وتضم مراكز مراقبة للطائرات المسيّرة، ومستودعات أسلحة ثقيلة، وطرق تهريب.

لواء الوقاص، الذي تأسس عام 2016، ويتألف في معظمه من مقاتلين من تركمانستان، يعمل مباشرةً تحت إشراف جهاز المخابرات التركي (MIT). ويُعتبر خبيرًا في تشغيل الطائرات المسيرة وتنفيذ الهجمات. ورغم الإعلان مؤخرًا عن حله، إلا أنه عمليًا لا يزال يعمل على الأرض بتوجيه تركي.

تشير هذه التحركات إلى أن تركيا تُخطط لتصعيد قريب. كما أُبلغ الليلة الماضية عن اشتباكات بين عشائر محلية وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، بينما عادت خلايا داعش النائمة إلى النشاط في الرقة والطبقة، مما يُعمق المخاوف من تصعيد إقليمي خطير..