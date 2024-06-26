كشفت التحقيقات الأربعاء عن تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة ضبط المتفجرات في منطقة ماركا الجنوبية في عمان يوم السبت الماضي (22 حزيران)، حيث أفيد أن جهاز الأمن العام قام على إثر الكشف عن المتفجرات بتفجيرها وسط اتخاذ كافة التدابير الأمنية المطلوبة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته هيئة البث الرسمية كان، اليوم الأربعاء، فإن إيران ووكلاءها تقف خلف مستودعين للمتفجرات عثرت عليهما القوات الأمنية في الأردن في منطقة العاصمة عمان.

وتم اكتشاف المستودع الأول خلال عطلة نهاية الأسبوع في الضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة، على مسافة ليست بعيدة عن مطار يستخدمه الجيش الأميركي، أما الثاني فقد تم اكتشافه قبل يومين في المنطقة نفسها.

وتفرض السلطات الأردنية تعتيما على القضية مع الإشارة إلى أن التحقيق جار في أوجه على ما قال مسؤول أردني رفيع المستوى وأضاف أنه في الأشهر الأخيرة كانت هناك محاولات مستمرة من قبل جماعات مسلحة مرتبطة بإيران لتهريب المخدرات والأسلحة إلى الأردن عبر سوريا فيما يقوم الجيش وقوات الأمن بالتصدي لتلك المحاولات.

AP Photo/Raad Adayleh

وقالت هيئة البث الرسمية بالاستناد إلى ما تنامى إلى علمها أن إيران ووكلاءها مرتبطون بالمستودعات التي تم الكشف عنها وأن المواد التفجيرية تحمل بصمات إيرانية وفق ما قاله مصدر مطلع على التفاصيل.

وتم الكشف في نشرة يوم الجمعة ضمن هيئة البث الرسمية، عن أن المتفجرات والأموال والمعرفة الميدانية تتدفق من لبنان عبر الأردن إلى الضفة الغربية بتوجيه إيراني. وجرى التلميح إلى أن المداهمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي والشاباك مؤخرا في طولكرم وقلقيلية المفصولتين بجدار عن البلدات والمدن الإسرائيلية في وسط البلاد تأتي في إطار مكافحة عمليات من هذا القبيل.

وفي السياق قال مسؤولون كبار في الجهاز الأمني الفلسطيني لهيئة البث، إنهم يقدرون أن حماس والجهاد الإسلامي سينجحون بمعدل التهريب الحالي، في بناء المعرفة والقدرة على إطلاق الصواريخ من الضفة الغربية باتجاه إسرائيل في غضون عام واحد.