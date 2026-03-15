حشد غير مسبوق: 450 ألف جندي احتياط إسرائيلي تحسباً لعملية برية في لبنان

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الحكومة قد تُطلب منها قريباً الموافقة على تجنيد ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط في إطار الاستعدادات لاحتمال تنفيذ عملية برية في لبنان.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية ، فإن الطلب يأتي من الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، ومن المتوقع عرضه في الفترة القريبة على وزراء الحكومة وأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست للمصادقة عليه.

ويبلغ الحد الأقصى الحالي لتجنيد قوات الاحتياط نحو 260 ألف جندي، وفق قرار حكومي صدر في يناير الماضي، نصّ على أن هذا العدد مطلوب لمواصلة العمليات العسكرية في جبهات القتال المختلفة وتخفيف الضغط عن القوات النظامية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر مع حزب الله على الحدود الشمالية. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخراً استهداف جسر فوق نهر الليطاني ، قال إنه كان يُستخدم ممراً رئيسياً لعناصر الحزب.

كما أشارت تقارير سابقة إلى أن إسرائيل تبحث توسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان بشكل ملحوظ، وهو موضوع يُناقش أيضاً مع الإدارة الأمريكية في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين.