أفاد بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز المخابرات، أنه سيتم توجيه اتهامات بالتجسس إلى ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي ومدني واحد، وذلك بعد مزاعم بقيامهم على اتصال طويل الأمد مع جهات مرتبطة بإيران، وتنفيذهم مهامًا معينة لصالحها.

ويُشتبه في أن الجنود، الذين كانوا متدربين في مدرسة فنية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قاموا بتصوير المباني بناءً على طلب من جهة إيرانية مسؤولة عنهم. كما يُزعم أن المشتبه بهم قاموا بتصوير مرافق عامة ومواقع كاميرات المراقبة. ويُفهم أن الجنود بدأوا بالتواصل مع الجهة المسؤولة عنهم قبل تجنيدهم في جيش الدفاع الإسرائيلي، عندما كانوا قاصرين.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "المشتبه بهم من سكان كريات يام وكريات شمونة في شمال إسرائيل. وكانوا على اتصال، خلال الفترة من يناير إلى مارس/أذار 2025، بأشخاص ادعوا أنهم عملاء إيرانيون باستخدام اسمي المستخدمين "NOVITAMIN" و"CLARK" عبر تطبيق تيليغرام.

رفض المشتبه بهم بعض المهام التي طلبها العملاء، بينما وافقوا على تلقي آلاف الدولارات من العملات المشفرة مقابل مهام أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي والشرطة والموساد في بيان مشترك: "تأتي هذه القضية في أعقاب سلسلة من الحالات الأخيرة التي تشير جميعها إلى جهود متكررة تبذلها عناصر إرهابية واستخباراتية معادية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ مهام تهدف إلى الإضرار بأمن إسرائيل وسكانها".