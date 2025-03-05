كشف: أول نقاش في الشرطة حول العلاقة بين ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر

نشر أول: عقدت جلسة استماع أولى أمس (الثلاثاء) في الشرطة الإسرائيلية بشأن التحقيق في العلاقة بين مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقطر. وذلك بعد أسبوع من أمرت المستشارة القانونية غالي بيهارف ميارا الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق.

وجرت المناقشة في قسم التحقيقات والاستخبارات بمشاركة ممثلين عن الشاباك، الذي كان حتى الآن هو الذي قام بالتحقيق في القضية. وفي ختام المناقشة، طلب كبار مسؤولي قسم التحقيقات والاستخبارات من موظفي الشاباك استكمال المناقشة. وبمجرد استلام الإجابات، سيبدأ تحقيق الشرطة فعليًا وسيتم تحديد ماهية الشبهة في القضية.