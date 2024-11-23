نتنياهو يدافع عن مساعده إيلي فيلدشتاي في قضية الوثائق السرية: "تحت الضغط يمكنك أن تنكسر"

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا بالفيديو مدته تسع دقائق، مساء اليوم السبت، دافع فيه، للمرة الأولى، عن مساعده إيلي فيلدشتاين، الذي وجهت إليه لائحة اتهام، الخميس المنصرم، لكشفه وثائق سرية.

وفي حين نأى مكتب نتنياهو بنفسه عن فيلدشتاين في بداية القضية، إلا أن رئيس الوزراء يصفه الآن بأنه "وطني إسرائيلي وصهيوني متحمس". وأضاف: "ليس هناك أي احتمال بأنه تصرف بهدف المساس بأمن الدولة".

وانتقد نتنياهو بشدة أساليب التحقيق قائلا"عندما يظهر ملثمون في منتصف الليل، يعتقلونك، يعزلونك، يكبلون يديك ويهددونك بالسجن مدى الحياة إذا لم تعطهم ما يريدون - يمكن لشخص واحد أن يكسرك، يمكننا حتى أن نعترف بقتل أرلوزوروف في ظل هذه الظروف".

كما هاجم رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بسبب الوثيقة المعنية، والتي يُزعم أنها تكشف عن استراتيجية حماس لتقسيم المجتمع الإسرائيلي، قائلا "كان ينبغي أن تكون هذه الوثيقة على مكتبي، يجب أن أتخذ قرارات بناءً على هذه المعلومات، وبالتأكيد لا ينبغي لي ذلك". هذه ليست المرة الأولى التي أُحرم فيها من المعلومات الحيوية. ويقول الليكود إن المؤسسة الأمنية تعمدت إبعاد نتنياهو وغالانت عن "وثيقة السنوار". ويؤكد الادعاء أن هذه المعلومات لم يتم نقلها إلى المستوى السياسي لأنه تم تلقي معلومات أخرى تعتبر أكثر أهمية في وقت لاحق.

ويشكك نتنياهو في هذه الرواية، قائلا إنه "من غير المتصور أن يتم تصنيف وثيقة مباشرة، كتبتها حماس وتصف استراتيجيتها للضغط النفسي على المجتمع الإسرائيلي، على أنها غير مهمة ويتم حجبها عن رئيس الوزراء، وزير الأمن. لأعضاء الحكومة والفريق المفاوض"