تقارير عربية : وفدا التفاوض السوري والإسرائيلي سيلتقيان "قريباً"

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أفادت وسائل إعلام عربية السبت بأن اللقاء المباشر بين وفدي إسرائيل وسوريا بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة، كان " ومسؤولًا"، لكن "لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات حتى الآن". وبعد أن أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، السفير توم باراك، تحقيق هدف "خلق حوار وخفض التصعيد"، تداولت وسائل إعلام عربية تفاصيل اللقاء بين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الخارجية السوري أحمد الشيباني.

وأفادت قناة "الحدث" السعودية اليوم، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، بأن الاجتماع الذي عُقد في باريس، والذي تناول "التطورات الأمنية وكبح التصعيد في جنوب سوريا"، لم يُفضِ في النهاية إلى "تفاهمات نهائية بين الوفدين" على اتفاق من شأنه إعادة تحديد خطوط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. أكد السوريون أن "وحدة وسلامة البلاد أمرٌ غير قابل للتفاوض"، وأوضحوا أن "السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن، وتسعى جاهدةً للاستقرار والأمن".

ووفقًا للمصدر، رفض السوريون "إقامة كيانات موازية، أو مخططات تقسيم، أو أي وجود أجنبي على الأراضي السورية"، وكذلك "محاولات جرّ البلاد إلى الفوضى والعنف". وحمّل الوفد السوري الحكومة السورية مسؤولية التصعيد، وطالبها "بالانسحاب الفوري من النقاط التي تقدمت إليها في البلاد". ومع ذلك، ووفقًا للتقرير، اتفق الوفدان على عقد اجتماعات إضافية في المستقبل القريب، وأشار المصدر إلى أن المحادثات كانت "صادقة ومسؤولة".

في حين ذكر تقرير لشبكة "الجزيرة" القطرية، نقلاً عن "مصدر سوري رسمي"، أن "استمرار إسرائيل في سياسة عدوانية يهدد أمن المنطقة بأسرها". وكتبت الشبكة أن الوفد السوري أكد أن دمشق لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض، وأن اللقاء في باريس تناول إمكانية إعادة تفعيل اتفاق "فك الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل، بضمانات دولية.