نشر أول : الجيش الإسرائيلي يستعد لأحداث على خلفية قومية لمستوطنين قرب رام الله بعد أعمال الشغب

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بعد نهاية أسبوع عنيفة في منطقة رام الله ، شهدت سلسلة من حوادث العنف وإشعال الحرائق في منطقة المستوطنات ، صدرت مساء السبت تعليمات استثنائية للجنود العاملين في المنطقة بتوخي الحذر الشديد والاستعداد لسيناريوهات أحداث على خلفية قومية قد يقوم بها مستوطنون. وهذا أول نشر لِينون شالوم يتاح المراسل العسكرية في قناة i24NEWS العبرية.

جاءت هذه التعليمات عقب إحراق مركبة عسكرية في مستوطنة يهودية، وثقب إطارات مركبة عسكرية مدرعة، وإحراق مقطورة تابعة للشرطة المجتمعية قرب بيت إيل. كما سُجلت اشتباكات غير اعتيادية الليلة الماضية بين المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، شملت، وفقًا للجيش الإسرائيلي، اعتداءًا على قائد كتيبة، ورشقًا بالحجارة، ومحاولة دهس.

هذا وصرح مسؤول أمني لمراسل i24NEWS أن "الجهاز في حالة تأهب قصوى. يمكنك رؤية المنطقة تشتعل - وإذا لم تتمكن من ترك مركبة عسكرية في مستوطنة يهودية دون أن تحترق في المنطقة، فهذه علامة على خطورة الوضع".

ولم تتأخر ردود الفعل على هذه الأحداث غير العادية. أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشدة أعمال الشغب، قائلاً: "أدين أعمال الشغب التي هوجم فيها جنود الجيش الإسرائيلي. دولة إسرائيل دولة قانون، ولا يُسمح لأحدٍ بأخذ القانون بيده". وأوضح نتنياهو أنه يجب تقديم المتورطين إلى العدالة، مضيفًا: "هذه أقلية ضئيلة لا تُمثل الأغلبية المطلقة من سكان المستوطنة، الذين يلتزمون بالقانون ويخدمون في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".

بالإضافة إلى ذلك، وصل رئيس هيئة الأركان إيال زامير إلى المنطقة لإجراء تحقيق أولي مع قادة العسكريين في المنطقة.