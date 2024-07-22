مسؤول مصري: الإخوان المسلمين منحوا الجنسية لألاف الفلسطينيين خلال فترة حكمهم

صرح اللواء محمد الفحام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري الأسبق خلال للعربية إنه "لم يفاجأ بييان وزارة الداخلية المصرية باعتقال الشخص الذي "استخدم إحدى اللوحات الإعلانية في شارع فيصل لنشر صور مسيئة للدولة المصرية وتبين أنه فني شاشات تم تحريضه من قبل جماعة الإخوان للقيام بتلك الجريمة"، وفي المقابلة مع العربية تحدث عن تجربته فترة حكم الاخوان متطرقا الى ان الحركة قامت بمنح نحو 80 الف فلسطيني من غزة الجنسية المصرية خلال فترة حكمهم.

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تأتي هذه المقابلة على خلفية الضجة التي أثارها عرض صور انتقدت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على لوحة إعلانات في شارع فيصل الشهير في الجيزة قبل أسبوع ، حيث ردت عليها السلطات بعرض فيديوهات فيها صور لما وصفه الاعلام المحلي بجرائم الإخوان على شاشات بشوارع القاهرة والجيزة، حيث اعتبرها البعض بأنها ردا على العرض بالشاشة بشارع فيصل، حيث وصفت بحرب الشاشات. كما أعلنت الداخلية المصرية اعتقال شخص متورط، والذي اعترف بحسب الداخلية أنه نفذ الأمر يتحريض من اللجان الألكترونية التابعة للإخوان المسلمين.

وشدد المسؤول المصري الفحام على قدرة أجهزة الأمن المصرية على حل مثل هذه القضايا، لكن من جانب آخر يتطرق الى سبب آخر للجوء حركة الاخوان لمثل هذا التصرف هو بأنها تمر بأضعف أطوار حياتها وأنها تعيش حاليا مرحلة الأفول وتحاول كوادرها لملمة أشلاءها واثبات نفسها بأنها موجودة على الساحة، الأمر الذي يحثها للجوء لمواقع التواصل لنشر الفتن والترويح للإشاعات والإساءة الى رموز الدولة، حيث أن مثل هذه الجرائم لا تحتاج وجود الجاني بمسرح الجرية ولا يتم فيها استخدام أسلحة، وبنفس تستصعب السلطات الوصول الى الجاني

المسؤول المصري السابق يرى أن جماعة الإخوان المسلمين "اعتادت رسم سيناريوهات مختلفة وفقا للمرحلة التي تمر بها وهي الآن بمرحلة ضعف واستكانة، ما دفعها للبحث عن أساليب جديدة لجذب مستهدفين في هذه المرحلة، إما متخصصين بالتكنلوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي أو ممن لديهم قدرات للتغلغل بين أوساط الشعب لنشر الأكاذيب والشائعات بينهم، وهو ما يطلق عليه مرحلة "التهيئة" بمحاولة للظهور العلني من جديد".

وتحدث هذا المسؤول عن تجربته وتعامله مع العديد من كوادر وقيادات الإخوان المسلمين قبل كانون ثاني/يناير 2011 وحتى أوائل 2013، وقال إن تلك القيادات حاولت التودد من أجهزة الأمن مؤكدة على سلمية تحركاتهم في إطارة الدولة، لكن سرعان ما انقلب هذا الوضع، وذكر انهم "لاحقا أصدروا قرارات من مكتب الارشاد للانفراد بالحكم وإصدار قرارات رئاسية غير دستورية، وأقالوا النائب العام عبد المجيد محمود في سابقة هي الأولى من نوعها، وطالبوا قوات الأمن بعدم ملاحقة أي عنصر له علاقة بقوى الإسلام السياسي، وصدرت قرارات عفو رئاسي عشوائية لعناصر وصفها بأنها إرهابية كانت تقضي أحكاما".

وتابع اللواء إن الجماعة "منحت ما يقارب 80 ألف فلسطيني من قطاع غزة الجنسية المصرية خلال فترة حكمهم بصورة أثارت علامات الاستفهام حول مخطط لتوطين الفلسطينيين في سينا" كما نفذوا "إجراء تعديلات وزارية دفعت خلالها كوادر اخوانية في المواقع الوزارية المهمة للسيطرة على مفاصل الدولة، وغيرها من الإجراءات الأخرة".