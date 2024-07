مسؤول مصري: الإخوان المسلمين منحوا الجنسية لألاف الفلسطينيين خلال فترة حكمهم

صرح اللواء محمد الفحام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري الأسبق خلال للعربية إنه "لم يفاجأ بييان وزارة الداخلية المصرية باعتقال الشخص الذي "استخدم إحدى اللوحات الإعلانية في شارع فيصل لنشر صور مسيئة للدولة المصرية وتبين أنه فني شاشات تم تحريضه من قبل جماعة الإخوان للقيام بتلك الجريمة"، وفي المقابلة مع العربية تحدث عن تجربته فترة حكم الاخوان متطرقا الى ان الحركة قامت بمنح نحو 80 الف فلسطيني من غزة الجنسية المصرية خلال فترة حكمهم.

https://x.com/i/web/status/1812598018077561119