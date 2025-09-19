المختطفة المحررة نعما ليفي: "ركضتُ من منزل إلى منزل تحت النيران، وأزيز الرصاص، وقضيتُ أيامًا في الأسر دون أن اذهب إلى الحمام"

قد يعجبك أيضًا -

تحدثت نعما ليفي، التي اختُطفت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 وأُطلق سراحها بعد 477 يومًا، اليوم الجمعة، في الأمم المتحدة عن أيام الأسر الصعبة التي عاشتها، قائلة:"سُحبت بعنف من سيارة جيب سوداء، مصابة ومرعوبة، تنزف وعاجزة، وعُرضت أمام حشد غاضب وكاره، بينما سُمعت أصوات إطلاق النار والهتافات من حولي".

وصفت ليفي الجوع الشديد ونقص الرعاية الطبية والخوف المستمر في الأنفاق المظلمة التي احتُجزت فيها "كان الهواء منخفض الأكسجين، وفي كل مرة حاولت فيها التنفس بعمق، كنت أختنق"، واشارت إلى أن "بعض المختطفين ما زالوا يكافحون من أجل البقاء في ظروف لا تُصدق"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك، وتابعت"أنا هنا لأكون صوتهم... أعيدوا الجميع إلى ديارهم - الآن".

وقالت نعما إن "الدبلوماسية والاتفاقيات هي ما أعادتها إلى حريتها، وأن الدبلوماسية نفسها يجب أن تُنقذ المختطفين الذين ما زالوا في الأسر". واختتمت ليفي كلمتها بتعبير مؤثر: "لديك القدرة على إنقاذ هذه الأرواح البريئة، فمن أنقذ روحًا واحدة فكأنما أنقذ العالم أجمع".