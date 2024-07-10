تطور مهم بالتحقيق بجريمة مقتل السجان الإسرائيلي الغامضة

تطور هام في التحقيق بمقتل الضابط يوحاي أفني (40 عاما)، وهو مقاتل في سجن عوفر، والذي وجد قبل بضعة أيام ميتا في شقته في مستوطنة قرب رام الله.

من جانبه شدد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بعد أن أعرب عن تعازيه لعائلته أن "الشرطة ، التي أنا مسؤول عنها، بالاشتراك مع الشاباك ستبذل أقصى جهودها لإلقاء القبض على من يقف وراء هذه القتل الإجرامي والشنيع"

ونعت سلطات السجون الإسرائيلية يوحاي شيرغا أفني الذي خدم في مصلحة السجون على مدار عشرين عاما وذكرت أنه ترك وراء والدين وثلاثة شقيقات.

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وتم استدعاء العديد من قوات الشرطة ظهر يوم الاثنين قبل يومين، إلى منزل أفني في مستوطنة جيفون الجديدة قرب رام الله، بعد اندلاع حريق هناك، وعثر على جثته. مع تقدم التحقيق، اشتدت الشكوك بأن الحدث جريمة قتل، وذلك بعد العثور على العديد من علامات الطعن على جسده. وقالت الشرطة إنه يتم فحص كافة اتجاهات التحقيق، بما في ذلك الخلفية القومية.