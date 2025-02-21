في ظل التوتر بشأن برنامجها النووي: إيران تجري مناورات عسكرية جديدة وتحذر من أي هجوم

في ظل التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن برنامجها النووي، يستعد الجيش الإيراني لبدء مناورات عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "ذو الفقار 1403"، غدا السبت، فيما حذر قائد المناورات حبيب الله سياري، من "أن أي هجوم على المصالح الإيرانية لن يمر دون رد" وتابع "أي عدو يعتقد أنه قادر على الإضرار بمصالحنا على الأرض أو في الجو أو في البحر سيتكبد خسائر فادحة".

وأكد سياري على أن "المناورات ستظهر أحدث القدرات العسكرية الإيرانية، مع استعراض قوة القوات البرية، والدفاع الجوي، والقوات البحرية الاستراتيجية، وقيادة الدفاع الجوي المشترك".

تأتي تصريحات سياري وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تفكر في شن هجوم على المواقع النووية الإيرانية في النصف الأول من هذا العام.

ووفقا لتقارير نشرتها صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، فإن "المعلومات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن إسرائيل ترى أن إيران باتت أكثر ضعفا بعد الغارة الجوية الإسرائيلية في 26 أكتوبر/تشلاين الأول المنصرم، والتي يُقال إنها ألحقت ضررا بالغًا بالدفاعات الجوية الإيرانية".

ويجري الجيش الإيراني المناورات في منطقة تمتد من مكران على الساحل الساحل الجنوبي الشرقي لإيران، إلى شمال المحيط الهندي، وتشمل المياه الاستراتيجية حتى خط عرض 10 درجات، وفق ما ذكر موقع "إيران إنترناشيونال".