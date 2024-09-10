مصدر في وزارة الخارجية المصرية يعلق على كشف i24NEWS: "سنواصل تجاهل السفير الإسرائيلي الجديد"

بعد كشف i24NEWS: نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح اليوم (الثلاثاء) عن مسؤول في وزارة الخارجية المصرية أن "تسريب حقيقة تعمد مصر عدم استلام خطاب التوصية للسفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة - بعد انتهاء ولاية أميرة أورون السفيرة السابقة، يأتي في إطار محاولات الضغط المتبادل".

كما أفيد أيضا أن :"تجاهل استكمال عملية استلام أوراق السفير الجديد ستتواصل حتى إشعار آخر".وأضاف المصدر :"الرئاسة المصرية تدرس عددا من الإمكانيات للرد، بينها عدم إقامة استقبال رسمي للسفراء- أو تأجيله، أو حتى عدم دعوة السفير للحدث".

وكما ذكرنا، فقد أنهت السفيرة السابقة أميرة أورون مهامها وعادت إلى إسرائيل قبل أسبوعين، أما السفير الجديد أوري روثمان فلم يحصل بعد على موافقة مصر، لذا فهو لا يزال في إسرائيل. وقال مصدر مطلع على التفاصيل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حوار مع i24NEWS، إن "المصريين يتعمدون التأخير والمماطلة لمعاقبتنا، وحتى أنهم لا يدفعون موعد استلام خطاب ترشيحه للمنصب". ويشار إلى أن من يستقبل السفير في مصر هو الرئيس في حفل رسمي، والآن – آخر ما تريد القاهرة رؤيته هو صورة سفير إسرائيلي جديد يستقبله الرئيس السيسي بكل أبهة واحترام.

في الوقت نفسه، هناك تقرير عربي عن غضب في مصر، بسبب الرد الأمريكي على المطالب التي تقدموا بها، للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لسحب القوات من محور نيتسريم، لأن ذلك مخالف لاتفاق السلام. الموقع بين الدول.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين في مصر يناقشون الآن عدداً من السيناريوهات لتصعيد العلاقات بين البلدين - بدءاً من عودة السفير خالد عزمي من تل أبيب، إلى مناشدة مجلس الأمن لتوصية إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا.