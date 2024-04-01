الجيش الإسرائيلي: القضاء على 200 مسلح واعتقال 500 آخرين خلال عمليات للجيش في مستشفى الشفاء بغزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الإثنين، إن "القوات الإسرائيلية نفذت خلال الأسبوعين المنصرمين عمليات مستهدفة ضد نشطاء مسلحين وبنية تحتية داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، اسفرت عن القضاء على 200 مسلح والقبض على 500 آخرين من المنتمين لحركة حماس.

زأكد البيان على أنه "تم تنفيذ العملية في الشفاء في أعقاب معلومات استخباراتية محددة قدمها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ومركز القيادة والسيطرة والمقر العسكري، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والوثائق الاستخباراتية في جميع أنحاء المستشفى، واضطر الجنود إلى مواجهة العديد من الإرهابيين في قتال، مع تجنب إلحاق الأذى بالطاقم الطبي والمرضى وغيرهم".

وتابع البيان "في صباح اليوم الاثنين، انتهت المهمة وانسحبت قوات الجيش من منطقة مستشفى الشفاء". واشار البيان إلى أن “الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان تنفيذ عمليات ضد العناصر الإرهابية والبنية التحتية في جميع أنحاء قطاع غزة"